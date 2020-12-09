榮耀剝離華為後料攻高端市場　正洽晶片大廠高通

內媒指，華為創辦人任正非日前於集團內部一場「送別」榮耀的活動上表示，願榮耀全力擁抱全球化產業資源，並且盡快建立與供應商的關係。據報高通總裁Cristiano Amon之前在驍龍(高通主要手機晶片品牌)技術峰會期間表態，認可和喜歡中國流動網絡生態系統所展示出的具有活力的發展，「我們已開始和榮耀開展一些對話，期待未來合作機會」。

榮耀創立之初就是對標小米主打互聯網模式和年輕人市場。隨着網上渠道紅利逐漸見頂，榮耀從2015年開始線下渠道發展，及至去年底門店累計建成超過2,300家。榮耀總裁趙明今年7月接受內媒訪問時表示，榮耀上半年實體店銷量佔比首次超過網上，如果去年是五五開，今年可能是六四開。市場相信「新榮耀」的線下布局將迎來全新的加速周期。

事實上，據報「新榮耀」近期舉行內部戰略會議時，高層明確下一步將加大線下渠道拓展。9月開始，榮耀已在多個城市啟動線下門店項目，目前包括成都、蘭州、武漢、廈門在內的多個城市的榮耀門店已經開業，12月還有成都萬象城榮耀體驗店和南京金地廣場榮耀體驗店開業；下月太原首家體驗店也將在緯圖萬象城開門迎客。新榮耀在線下密集開店，被指也反映出渠道商對新榮耀前景的肯定。 與此同時，內媒引述華為內部人士表示，目前榮耀已完成與華為的分拆，其所在的部門也有同事前往榮耀任職。「官宣之前已經聽到風聲，只是不確定具體時間，現在他們好好活下來，也是我們未來的希望。」

之前曾有知情人士透露，新榮耀預計本月底完成所有人員的新勞動合約簽署；員工簽署的新勞動合約生效日為明年1月1日，為期4年。而根據已簽新勞動合約的榮耀員工介紹，公司給予新榮耀員工的簽約費是「N+1」，即在此基礎上，另提供二選一的補償方案，即4個月工資或購買公司一定數額的ESPO(虛擬股分紅，即按股份屆時之市值發放現酬勞)。

市場研究機構Sigmaintell統計，2020年首3季榮耀佔華為手機出貨比重約28%。電信行業分析師付亮相信，榮耀不會放棄高端手機市場，新榮耀的品類將會很豐富，可能涉及人工智能物聯網(AIoT)等多數領域。亦有分析指，新榮耀往後的品牌策略應該會更加犀利與獨立，同時更加側重年輕化，並且會向高端化大力進軍。

不過，另一市場機構TrendForce則表示，即使華為出售榮耀業務，2021年榮耀還是會面臨晶圓代工供貨吃緊的窘境，預計其市場佔有率僅約2%。華為過往與榮耀資源共享，如今兩者分家，榮耀將藉既有獨立運作模式，透過多方渠道合作，迅速回歸智能手機市場，可是當前其最大隱憂仍是美國商務部的禁令限制，包含零組件購入及研發設計等能否不受華為拖累。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020