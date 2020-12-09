歐股早市向好 Stagecoach曾飆4%

英國與歐盟的貿易談判仍膠着，不過英國率先為國民接種新冠肺炎疫苗，這激發了投資者的樂觀情緒。歐股早市向好，英股報6,576點，升17點或0.27%；德股報13,332點，升54點或0.41%；法股報5,584點，升23點或0.43%。

受出行限制影響，跨國運輸集團Stagecoach截至2020年10月31日的6個月中的調整後稅前利潤按年下降了99%至40萬英鎊，收入下降57%至4.54億英鎊。Stagecoach股價卻升4.39%。

羅氏藥廠宣布與Moderna建立合作關係，將其Elecsys新冠肺炎抗體測試應用在Moderna的新冠肺炎疫苗研究試驗中。羅氏藥廠股價升0.05%。

雀巢宣布向其寵物護理業務Nestle Purina PetCare再投資5.5億美元，雀巢股價跌0.11%。

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