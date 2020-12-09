【市後重點睇】歐元英鎊向好 道期靠穩
2020年12月09日 16:11
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美匯指數企90.81；港匯跌見7.7520；離岸人民幣(CNH)報6.5066；美元兌日圓報104.2；歐元企1.2132；英鎊升上1.3387。金價報1,861美元。布油報48.97美元；紐油處45.72美元。道指期貨升64點。
●恒生指數全日收報26,502點，升198點或0.75%；國企指數收報10,488點，升78點或0.76%；科技指數升16點或0.21%，收報8,101點，主板成交1,366億港元。小米集團升4.3%，其他大型科網股合力撐市，阿里巴巴升1.08%；騰訊升0.34%。https://bit.ly/3n11yJl
●A股快報：滬深三大指數收市齊倒跌逾1%。https://bit.ly/2VUhilt
-華晨母企續存中國經紀公司債券本月21日起停牌。
●新債王岡拉克：美通脹短期見底，明年小型股可跑出。
●惠譽：展望明年主要經濟體難獲上調評級。
●日本基金增購中國債券，減持其他新興市場債券。
●新冠肺炎：
-美國餐廳爆執笠潮，全年料關12萬間。
-四大央行購債救亡，今年投入逾43萬億元。
●鱷王達利奧：中美皆有內部分歧，但中國較善於處理。
●全球經貿戰：
-英暫停對美商品加徵關稅，加強與美貿易關係。
-傳德國政府阻止中國軍企收購當地衛星公司。
●摩通料美股面臨見頂風險，舵手戴蒙：美債非理想投資選擇。
●商品大王料短期未見大熊市，建議投資被忽視的東西...
●渣打推加密貨幣託管平台Zodia，攻機構投資者。
●中國經濟：
-11月CPI跌0.5%遜預期，2009年來再陷通縮。
-中國11月新增人幣貸款1.43萬億遜預期，M2增10.7%。
●大行觀點：野村料明年中國經濟增長9%，財政政策逐步正常化。
●離岸人民幣一度升穿6.5關，分析料亞幣明年首季向好。
●研究：45%港人對退休入息不足感到憂慮。
●忠意保險推帳單保險，每年保費低至18元。
●前景不明！貿發局第4季出口指數上升，惟仍處收縮區域。
●星展香港：今年貸款或錄低單位數增長，明年較樂觀。
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