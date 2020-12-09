【市後重點睇】歐元英鎊向好 道期靠穩

美匯指數企90.81；港匯跌見7.7520；離岸人民幣(CNH)報6.5066；美元兌日圓報104.2；歐元企1.2132；英鎊升上1.3387。金價報1,861美元。布油報48.97美元；紐油處45.72美元。道指期貨升64點。

-華晨母企續存中國經紀公司債券本月21日起停牌。

●新債王岡拉克：美通脹短期見底，明年小型股可跑出。

●惠譽：展望明年主要經濟體難獲上調評級。

●日本基金增購中國債券，減持其他新興市場債券。

●新冠肺炎：

-美國餐廳爆執笠潮，全年料關12萬間。

-四大央行購債救亡，今年投入逾43萬億元。

●鱷王達利奧：中美皆有內部分歧，但中國較善於處理。

●全球經貿戰：

-英暫停對美商品加徵關稅，加強與美貿易關係。

-傳德國政府阻止中國軍企收購當地衛星公司。

●摩通料美股面臨見頂風險，舵手戴蒙：美債非理想投資選擇。

●商品大王料短期未見大熊市，建議投資被忽視的東西...

●渣打推加密貨幣託管平台Zodia，攻機構投資者。

●中國經濟：

-11月CPI跌0.5%遜預期，2009年來再陷通縮。

-中國11月新增人幣貸款1.43萬億遜預期，M2增10.7%。

●大行觀點：野村料明年中國經濟增長9%，財政政策逐步正常化。

●離岸人民幣一度升穿6.5關，分析料亞幣明年首季向好。

●研究：45%港人對退休入息不足感到憂慮。

●忠意保險推帳單保險，每年保費低至18元。

●前景不明！貿發局第4季出口指數上升，惟仍處收縮區域。

●星展香港：今年貸款或錄低單位數增長，明年較樂觀。

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