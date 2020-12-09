眾安夥友邦拓馬來西亞數碼人壽及健康保險
2020年12月09日 16:12
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眾安在綫(06060)旗下的科技公司眾安科技國際(ZA Tech)宣布，將與友邦保險(01299)成為區域科技合作夥伴，協助其加速數碼化以拓展客戶群。合作計劃初期將聚焦馬來西亞，預計其後合作將延展至友邦保險其他市場，並涵蓋數碼人壽及健康保險。
ZA Tech表示，將運用專利系統「Graphene」等協助友邦保險更快地開發並分銷場景化和數碼化保險產品，基於不同生活場景為每個客戶群體實時批出保單。是次合作產生的協同效應將有利於友邦保險加速吸納新客戶，並覆蓋馬來西亞市場新增的客戶需求。
友邦保險集團首席策略及企業發展總監馬崇達表示，增長策略的重點在於科技、數碼以及分析領域的革新。隨着消費者行為的轉變、對產品選擇和便利要求的提升，促使透過數碼平台提供日常服務的普及使用。
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