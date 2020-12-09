中國11月新增人幣貸款1.43萬億　M2增10.7%

人民銀行公布，中國11月新增貸款14,300億元人民幣(下同)，按年多增456億元，低過預期；前值6,898億元。

11月末，廣義貨幣(M2)餘額217.2億億元，按年增長10.7%略高於預期，增速分別比上月末和上年同期高0.2個和2.5個百分點。狹義貨幣(M1)餘額61.86萬億元，按年增長10%，增速分別比上月末和上年同期高0.9個和6.5個百分點；流通中貨幣(M0)餘額8.16萬億元，按年增長10.3%。

初步統計，11月社會融資規模增量為2.13萬億美元，高過市場預期，比上年同期多1,406億美元。

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