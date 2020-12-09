【產經直播】恒指上望要有咩條件？

2020年12月09日 16:35
  • 東網電視
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    美股隔晚先跌後升，港股連跌兩日後，周三(09日)跟隨高開205點，最多升362點，不過在A股倒跌拖累下，恒指升幅顯著收窄，最終收報26,502點，升198點，港股短期仲有冇條件再上？
    上周配股嘅小米集團(01810)股價不斷狂抽升，連續五日有北水掃貨，日內一度升逾半成，高見28.1元，成為表現最好藍籌，股價依家係咪試緊頂？相反京東(09618)則冇受惠於京東健康(06618)嘅強勁升勢，有貨要唔要減磅先？
    華潤萬象生活(01209)、佳源服務(01153)兩隻物管股首日掛牌，其中華潤萬象表現較好，開報30.8元，較招股價22.3元，高38.1%，成交額9.51億元。物管股板塊長期坐冷板櫈，依家仲好唔好追入？
    另外今日一眾內需股表現較好，潤啤(00291)及呷哺呷哺(00520)創新高，而九毛九(09922)和青啤(00168)都抽升，內需股可以短炒一轉？
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