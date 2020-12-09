【產經直播】恒指上望要有咩條件？

美股隔晚先跌後升，港股連跌兩日後，周三(09日)跟隨高開205點，最多升362點，不過在A股倒跌拖累下，恒指升幅顯著收窄，最終收報26,502點，升198點，港股短期仲有冇條件再上？

《東網Money 18》搵嚟大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020