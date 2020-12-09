晨訊科技11月收入1億元
2020年12月09日 16:53
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晨訊科技(02000)公布，集團2020年11月之未經審核月收入約為1億港元，其中來自銷售住宅物業及物業租賃管理之收入約620萬元，來自手機及物聯網終端業務、電子製造服務供應商業務、物聯網系統及運營業務及智能製造業務之收入約為9,420萬元。
2020年11月主營業務之收入比上月增加3.7%，比去年同期減少18.9%。
集團載至2020年11月30日止11個月之未經審核收入約為9.53億元，比去年同期減少9.5%。
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