香港一潭死水　澳門旅業復甦　旅客平均逗留2.8天

港府無能抗疫令通關遙遙無期，相反一橋之隔的澳門因防疫成功而在3個月前通關。澳門經濟財政司司長李偉農在「世界旅遊經濟論壇2020‧澳門」上表示，9月3日內地恢復辦理往澳門的個人遊後，入境旅客跌幅開始收窄，酒店平均出租率平穩回升，個人遊平均逗留2.8天。政府亦推出多項支持遊業、促進經濟復甦的措施，構建了「澳門心出發」電子旅遊平台，提供優惠產品、新開拓25條本地遊路線等。

澳門政府亦與電商和澳門航空公司合作推出「擴客源．興經濟．保就業」計劃，為旅客提供交通住宿等優惠組合，延長遊客逗留澳時間。會議展覽數字在期間亦見逐漸增加。

李氏表示，過去1年當地政府公私營合作，應對疫情，取得階段性成果。他又指，明年是中國「十四五」(第14個五年計劃)開局之年，澳門政府將把握新機遇，加強與廣東省、珠海、粵澳的合作。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020