11月工商舖錄424宗註冊　創今年單月新高

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，11月份工商舖整體註冊宗數錄424宗，按月微增2.2%，金額約55.19億元，按月升15.7%，註冊宗數及金額同創今年新高。該行認為，香港爆發第4波疫情，短期內或會令部分投資者觀望情緒增加。

工商舖整體註冊宗數及金額連升3個月。受大角咀工廈新盤帶動，工廈市場表現較好，11月份錄259宗註冊登記，按月增17.2%，創自2019年6月以來新高，金額約14.51億元，微跌1.8%。同月商舖則錄112宗註冊登記，按月減少14.5%，金額錄16.45億元，按月跌43.1%。

商廈市場方面，11月份註冊宗數為53宗，較10月份減少15.9%，金額約24.23億元，按月大升501.9%，主要是由於月內錄得兩宗逾億元商廈註冊登記。

該公司行政總裁黃漢成表示，工商舖市場的雙倍印花稅落實撤銷，令入市成本下降，長遠而言相信可吸引買家入市。由於部分物業價格已經累積一定跌幅，有投資者趁低吸納。至於後市交投量能否得到支持，相信仍取決於疫苗何時能夠廣泛應用、香港何時通關及全球經濟環境何時回復。

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