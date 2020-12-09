星酒店業大亨：旅業已見底　惟難測何時全面復原

外國傳媒報道，國際旅遊業今年受疫情重創，新加坡酒店業大亨、悅榕集團總裁何光平表示，就旅遊業而言，最糟糕的時刻已經過去，目前唯一不清楚的是該行業需要多長時間恢復，且預計旅遊業的復甦之路，也可能因各地區的疫情狀況而「崎嶇不平」。

他表示，雖然當前沒有真正的方法用以衡量亞洲地區對國際旅行的興趣，但亞洲的國內旅行需求很強勁，而據此可推論出，若能安全進行國際旅行，那麼推動國內旅遊、被壓抑的旅行需求，也會反映在國際旅行上。

何光平認為，就旅遊業而言，最糟糕的時刻雖已過去，但「我們必須預期，會有前進兩步、後退一步的狀況出現」。他也預期，未來人們的旅行方式會轉變成有目的的旅行，人們在出發前會做更多思考，而雖然休閒和商務旅行仍會繼續，但人們不會一時興起就旅行，「每個人都必須適應這一點，不經思考的旅行會減少，更仔細考慮的旅行會增多」，而這種變化意味着遊客不會在周末不經過多想「為甚麼想旅行」就搭飛機出遊，而商人也會用視訊會議，取代開完會後就要立即返程的商務旅行。

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