巨企傳私有！軟銀討論以「慢動作」方式買斷

外媒引述消息人士透露，軟銀集團正討論一種新的私有化策略，即逐步回購流通股、直到創始人孫正義獲得足夠多的股份，能擠出其餘的投資者。

消息稱，這種方法可能要費時一年多，意味着這家日本公司將繼續出售資產、為隨後的回購提供資金。孫正義不會買入更多股份，但隨着其他投資者出售股票，目前持股約27%的孫氏，其持股比例將上升。根據日本規定，當孫正義持股66%時，可迫使其他股東出售股份。

該計劃被內部人士稱為「慢動作」或「慢燒」買斷，其優點是給予軟銀逢低買入自己股票的靈活性。

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