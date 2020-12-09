旺角港賓大廈一籃子物業標售　意向價7600萬元

發展商積極補充土地儲備，個別市區業主趁勢放售物業。中原(工商舖)獲委託代理旺角港賓大廈一籃子商住物業以招標形式出售，意向價約7,600萬元，截標日期為2021年1月20日。

該公司工商部副分區營業董事李宗堯表示，上述物業位處廣東道1162號港賓大廈，現為1座商住物業，地下設有8個地舖，樓上1至10樓為住宅單位。是次標售為地下F號舖連1至10樓單位。當中F號舖建築面積約85方呎，1至10樓共9層住宅樓面總實用面積約4,378.87方呎，項目總月租收入約16萬元，租金回報料約2.5厘。

他指出，項目除了可作收租之用外，亦具收購重建潛力，全幢物業單位伙數少，今次業主持有的業權比例亦相對較高，加上本身地盤面積約1,381.02方呎，而大廈鄰居為一座戰前舊樓，不排除有發展商或財團看中其投資優勢，一併收購作重建。

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