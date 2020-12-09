覆檢委員會斥證監決策延誤　專家委聘有改善空間

證監會程序覆檢委員會發表年度報告，其於2019至20年度就54宗個案進行了廣泛覆檢，留意到有數宗經調查後未能採取進一步行動的執法個案，有關結案決定似乎有延誤。另外，證監會在市場專家的委聘程序冗長，認為有改善空間。

程序覆檢委員會在最少兩宗覆檢個案中留意到，有關個案經過多年調查後，因涉嫌違規者不知所終、主要證人不願作證，或基於時間和資源的考慮，最終結案而不採取進一步行動。覆檢委員會明白取證需時，因此要迅速作出任何最終決定或有其難處，但認為決策過程或有改善空間。

覆檢委員會表示，一些執法個案的結案行政安排，或在經調查後未能採取進一步行動而作出的結案決定，似乎有所延誤。認為證監會已決定不採取進一步行動的個案，不一定要待有關連個案的民事訴訟完結後，才安排結案，並可在較早階段便作出。

同時留意到，證監會在委聘能夠提供在法律程序中，獲得接納的專家報告的合資格及資深外聘市場專家方面遇到困難，結果在一些個案中，市場專家的委聘程序變得冗長。在一些其他個案中，調查小組在經過一段長時間與法律服務部和外聘市場專家處理個案後，最終法律服務部表示沒有充分證據繼續跟進；甚或法規執行部只向監察科而非外聘市場專家尋求專家意見。

該會認為，證監會應更積極招攬新的市場專家、檢討外聘市場專家的委聘程序，以及應向市場專家提供更多協助和指導。

就發牌申請而言，該會認為證監會應採取更積極行動，包括訂立有效期政策、拒絕申請或要求申請人撤回未達要求的申請，以及較後才處理欠缺所需資料或文件的申請，以應對不回應索取資料要求的申請人和杜絕提交未達要求申請的情況。另亦應進一步精簡投訴程序，以處理簡單直接的投訴，並研究是否可能出現有人為阻礙上市申而作出投訴的情況。

程序覆檢委員會主席李金鴻於報告中提到，希望香港證監會在進行檢討和採取優化措施後，能更有效地進一步審視其運作程序和指引是否足夠，以確保管理層的決定和個案監督貫徹一致，認為這對證監會規管行動公平公正和向公眾問責，至關重要。

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