戴德梁行：明年上半年樓價料再跌5%

回顧2020年物業市場表現。戴德梁行表示，受疫情影響，物業交投繼續回落，預計今年全年物業登記量約73,253宗，按年跌5%，屬過去10年次低。但當中以非住宅物業跌幅最明顯，全年料錄13,213宗，按年跌近12%，屬過去10年最低。相反，住宅登記量57,813宗，表現較為平穩。

該行續指，維持今年住宅價格全年跌10%預測，其中鰂魚涌太古城樓價按年跌12.6%，而內地客因疫情不能來港，價格跌幅更明顯，如九龍站君臨天下樓價按年跌24.7%。若失業率持續向上，加上疫情影響，預期2021年上半年樓價續跌約5%，若疫苗出現，下半年交投會率先回升。

至於商業物業市場，戴德梁行稱，香港寫字樓今年錄約200萬方呎負吸納量，乃歷年來最差

，頂租樓面亦達60萬方呎，未來該類物業供應亦會增加。今年第4季寫字樓租金按年跌18.7%，中環區更錄逾20%跌幅，料明年整體寫字樓租金再跌11%至16%。

此外，舖市仍未見底，該行指，旅遊業未見好轉，零售市道仍受壓，雖然政府先後增加非住宅物業按揭成數，及取消雙倍印花稅，交投未見即時大升。但個別業主開始減價，卻帶動交投，而今年第4季中環及銅鑼灣舖租，按年跌逾40%，預期明年上半年各個主要地區舖租再跌5%至10%。

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