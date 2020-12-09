中原為弦雅首20名買家贈送收租保險優惠
2020年12月09日 18:02
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佳兆業集團(01638)等合作發展的長沙灣弦雅，即將展開首輪銷售。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，區內較新樓齡物業的平均實用呎租約45至73元，租金回報率普遍逾3厘，回報吸引。該盤提供小型單位為主，相信可吸引長線收租客入市。
為配合投資者需求，公司為買家送出收租保優惠，於項目開售首天，經該行購入單位的首20名買家，於物業入伙後，再經公司獨家放租及租出單位，可享首年收租保險計劃，總值約22,280元。
佳兆業海外客戶及營銷部助理總經理王倩表示，項目將於本周六(12日)進行首輪銷售，本周五截收認購登記。
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