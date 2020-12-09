匡湖居「97貨」劈價580萬沽　成交價3700萬

西貢匡湖居錄大額成交。世紀21奇豐廖振雄表示，該盤二期E段雙號屋別墅，實用面積1,576方呎，三房連工人房間隔，享湖景，連花園493方呎及19方呎私人泊船位，叫價4,280萬元，勁減580萬元，減幅13.6%，以3,700萬元成交，呎價23,477元。

據了解，原業主早於1997年6月購入上址，當時作價1,950萬元，持貨23年多至今轉售，帳面獲利1,750萬元離場，單位期內升值90%。

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