11月新盤累積貨尾量回升3%　至逾1.22萬伙

美聯房地產數據及研究中心資料顯示，11月累積新盤貨尾量錄約12,288個單位，較10月份約11,934伙回升約3%，屬連跌4個月後回升，並重上逾1.2萬伙水平。然而，較去年底約12,862伙仍下跌約4.5%，若與今年3月約13,297伙的高位相比更減少約7.6%。

該公司首席分析師劉嘉輝指出，11月份新盤銷情相當理想，成交量創20個月新高，但因市場有多個大型新盤登場，令累積貨尾量仍有所回升。而累積貨尾最多為新界區，11月份錄約5,602伙，佔整體約45.6%，九龍區(包括將軍澳及西貢)則錄約5,243伙，佔約42.7%比例。

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