股災預言家：市場正圍繞兩大謊言交易　美股被「高」估

曾是最準股災預言家、被稱為「列根經濟學之父」的美國前總統列根政府預算總監David Stockman表示，當下市場圍繞兩大謊言進行交易，這是人們所需要警惕的。

他指出，投行高盛對股票市場的預測完全是在胡說八道。該行早前基於輝瑞對新冠肺炎疫苗的聲明，預測標指到2021年底將飆升至4,300點；標指每股收益達到135.13美元，飆升47%；股票的隱含市盈率將為31.8倍。

Stockman表示，這個推測不符合會計準則，因為着變相短短一年時間內，標指公司非項目收益將飆升50%，投資者願意支付24.5倍的價格投資，在疫情影響下，幾乎是不可能的。

此外，Stockman認為，另外一個大謊言是關於疫苗的有效性問題，輝瑞公司的新聞發布只不過是一個股票宣傳的幌子。

他指出，一方面市場高估了疫苗消息給經濟帶來的反彈；另一方面，市場對聯儲局新一輪放水過度樂觀了，聯儲局不能無限制地將2萬至3萬億美元的財政赤字貨幣化。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020