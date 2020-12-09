全球「芯」慌！台灣科技界訂單接不停　排到明年底

外國傳媒報道，中國內地汽車產業面臨晶片短缺之餘，更市傳印度政府曾親自聯繫台灣的聯發科催促供貨，反映了晶片等電子產品零組件正面臨前所未有的缼貨程度，也成為包含台廠在內，全球科技業「甜蜜煩惱」(happy problem)。

報道引述消息指出，過去這個時候，台灣的聯電晶片業人員通常正忙着為明年訂單而努力拉客，還要面對客戶殺價，惟今年完全相反，來自英特爾(Intel)、聯發科、瑞昱半導體等客戶一窩峰來要求聯電供貨，結果是就算加價，產能也無法滿足。

市傳聯電直到明年第2季之前的產能都已全部被客戶訂走，部分訂單甚至要等到明年底。至於世界上最大的晶圓代工廠，台灣的台積電狀況是明年第3季之前的產能已全被訂走。

英特爾也證實，今年個人電腦(PC)產業出現前所未有的需求，讓英特爾的Wifi產品需求刷新記錄。英特爾的Wifi產品晶片主要由聯電代工。

這也反映市場對電腦、手機到遊戲機、汽車等需求旺盛，導致電子產品零組件出現前所未有的缺貨問題。供貨緊張自然也讓業界財源滾滾，如同「甜蜜的煩惱」。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020