新世界鄭志雯：今年簽訂32個酒店項目
2020年12月09日 18:23
東網電視更多新聞短片
新世界發展執行董事、瑰麗酒店集團首席執行官鄭志雯
在「世界旅遊經濟論壇2020‧澳門」，新世界發展(00017)執行董事、瑰麗酒店集團首席執行官鄭志雯表示，集團酒店的增長策略在疫情期間得以維持平穩，今年有32個項目已簽訂了合約，項目遍及西班牙、馬德里、阿姆斯特丹、意大利、上海、越南。
在同一個場合，信和集團副主席黃永光表示，集團旗下的大澳文物酒店由2012年開業至今，平均入住率約85%，然而在新冠肺炎疫情期間，尤其3月起，入住率升至95%。
他估計，主要由於人們不能外遊，而令本地遊受到歡迎。他又指，喜見新加坡與香港建立旅遊氣泡，雖然目前暫時延遲啟動，但他有信心會回復，並且會有更多國家地區加入。
近年無論流感或病毒都肆虐，他期望各國政府能聚首一堂商討政策，在未來有其他病大流行時，可以更快應對拯救人命，以及維持各人生活。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020