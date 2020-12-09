新世界鄭志雯：今年簽訂32個酒店項目

在同一個場合，信和集團副主席黃永光表示，集團旗下的大澳文物酒店由2012年開業至今，平均入住率約85%，然而在新冠肺炎疫情期間，尤其3月起，入住率升至95%。

他估計，主要由於人們不能外遊，而令本地遊受到歡迎。他又指，喜見新加坡與香港建立旅遊氣泡，雖然目前暫時延遲啟動，但他有信心會回復，並且會有更多國家地區加入。

近年無論流感或病毒都肆虐，他期望各國政府能聚首一堂商討政策，在未來有其他病大流行時，可以更快應對拯救人命，以及維持各人生活。

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