債券認購近尾聲　平均申購額升一倍

新一批銀色債券(Silver Bond)進入認購尾聲，滙豐發言人表示，客戶認購反應非常踴躍，開售至今累積認購金額已超越過去4次的總和，平均認購金額亦較去年上升一倍。此外，經該行數碼渠道的申請有顯著上升，其中透過流動銀行的申請宗數及金額均為去年的3倍。

中國工商銀行(亞洲)表示，截至目前，透過該行認購銀債的金額及人數均破該行紀錄，今年認購金額已超越過往4年總和。現時該行最高認購金額約為800萬元；每人平均認購金額約為45萬元，較去年同期增加近3倍。

中信銀行(國際)表示，截至12月9日，該行接獲之總銀債認購申請金額比上一批銀債同期上升約8倍，認購情況踴躍。平均認購金額超過40萬港元。

上海商業銀行表示，開售以來該行客戶認購銀債的人數較去年增加1倍，認購總金額則增加4倍，愈接近截止日期，平均認購金額愈大，現時每人平均認購30萬元。

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