港府11月辣稅收入近20億元　按月增34.8%

據稅務局資料顯示，香港11月份物業辣招稅收共19.2億港元，屬今年次高，較10月升34.8%，期內涉及辣招稅物業成交約1,824宗，按月增6.6%。

上月涉及樓價15%的新住宅從價印花稅，以及非住宅物業的雙倍印花稅的稅款，增幅明顯，較10月升54.1%至15.47億元，同期牽涉的物業成交約1,711宗，升幅約7%。當中仍生效的非住宅物業雙倍印花稅收為5.485億元，按月漲逾2億元。而涉及15%的新住宅從價印花稅住宅成交達442宗，屬疫情後新高。

而同期須繳付額外印花稅(SSD)住宅成交按月多13宗至37宗，稅款多約79.1%至1,474.3萬元。同期須付買家印花稅(BSD)的交投下挫，由10月份的88宗，按月少約13.6%至11月的76宗，稅額則跌約13%至3.588億元。

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