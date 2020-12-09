新股專輯：傳藍月亮超購逾300倍　凍資近3000億元

藍月亮每股招股價介乎10.2元至13.16元，每手500股，入場費6,646.31元，預期本月16日首掛。另獲6名基礎投資者撐場，合共認購約18.21億元等值股份。中銀香港資產管理認購2.325億元，大灣區基金認購2.7125億元；聯營投資管理集團(Affiliated Managers Group)認購5,000萬美元，大眾(香港)及長甲集團各認購4,500萬美元，以及富敦基金認購3,000萬美元。

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