大悅城夥國企投得廈門商住地　佔51%權益

所投地皮位於廈門市集美區11-11集美新城片區杏林灣路與誠毅中路交叉口，總地盤面積12.79萬平方米，總規劃建築面積23.21萬平方米。

集團指，共同投標人將共同於中國廈門成立項目公司，當中大悅城、廈門地鐵投資及廈門東區開發分別持有其項目公司股權51%、24.5%及24.5%，以對該地皮進行日後開發。相關收購成本總額料為42.5億元，料集團出資總額為21.67億元。

共同投標人廈門地鐵投資由廈門軌道交通集團有限公司全資擁有，後者由國有企業廈門市人民政府國有資產監督管理委員會擁有87.74%股權；至於廈門東區開發，由廈門市人民政府國有資產監督管理委員會旗下廈門住宅建設集團有限公司全資擁有。

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