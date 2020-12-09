【深度解構】餐飲業大洗牌！黑色3周 vs 未來股王

港府周四(10日)起收緊食肆晚上6時後禁堂食，對餐飲企業業績及股價而言，猶如在傷口上灑鹽。事實上，餐飲寒冬絕非香港獨有，全球各地都正面對食肆大規模「執笠」和客戶取消節日旺季飲宴之苦。惟有失亦有得，外賣業伺機興起，並有望成為下一代「股王」之一！

【全球餐飲破產臨高潮 黑色3星期】

港人周四起晚上要覓地用膳，餐飲界可謂坐以待斃。誠然，全球不少同業經已斃命，當中尤以難做外賣、倚賴飲宴的食肆最受困！日本及美國的最新數據顯示，當地業界清盤數目破盡紀錄，極大部分客戶已取消重要聚餐，估計未來3星期是最黑暗時刻。

據日本東京商工調查公司統計，日本餐飲店今年破產數目至今已達792間，料會打破2011年的800間倒閉紀錄。今年首11個月拉麵店、烤肉店等專門料理店已有192間倒閉，數量最多；提供套餐的食堂、餐廳有184間破產，而居酒屋等酒館也有162間被迫關門。若加上主動停業、解散和負債額不足1,000萬日圓等破產店家的數目，總數將近2,400間。由於疫情未止，部分地方政府要求縮短營業，令今年餘下約3星期的倒閉數量勢增。

事實上，今年殊不容易才踏入歲晚，是傳統餐飲旺季，在年底舉行年終和新年晚宴一直是日本企業的傳統，惟今年為了防疫，東京商工調查訪問了大約1萬家日企，結果有約87.8%不打算舉行年終或新年晚會，單在東京就有90.2%計劃放棄聚會。

全球最大經濟體美國情況更糟糕，全美餐飲業協會表示，除了今年已關閉的11萬家餐廳外，未來3周恐再關閉1萬家，呼籲國會盡快通過新的紓困方案，主因是87%餐廳平均收入急降36%；83%店主估計未來3個月營業額更差。一些港人熟悉的餐飲連鎖店已申請破產，包括Ruby Tuesday和California Pizza Kitchen。

歐洲也如此，過往聖誕節會提振零售和餐飲業，惟今年將反過來拖累經濟及就業。有會計師行去年發表調查顯示，在聖誕節上花錢最多的首5個歐洲國家分別是英國(人均639歐元)、西班牙(554歐元)、意大利(549歐元)、德國(488歐元)和葡萄牙(387歐元)。這樣的消費水平給零售餐飲業帶來了一次過的刺激。不過，隨着疫情拖累，瑞銀指出，當地消費模式在發生變化，例如民眾若無把錢花在聖誕節聚會的酒水飲料，或會改成購買新家具之類。簡而言之，餐飲業今年過「黑色聖誕」。

【基金押注下一代「FAANG」 外賣股王此中尋】

所謂有危亦有機，全球餐飲業大洗牌也意味着潛藏投資機遇，今年表現卓越的基金亦由此發掘「發達股」！對沖基金EMJ Capital截至今年11月底回報高達1.21倍，全因押對科技股「疫」升！若果說，今年的大贏家是FAANG，即Facebook、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜(Amazon)、Netflix及Alphabet旗下公司的話，下一代「FAANG」又是甚麼？

就此，EMJ Capital投資了美食外送平台Delivery Hero、視訊會議平台Zoom，以及一些「居家避疫」概念股。這是該公司認為疫後有希望強力增長的新一批科技股，挑選原則是現時市值20億到500億美元(約156億至3,900億港元)，而未來2至3年會增長一倍或兩倍的公司。雲端運算軟件公司Snowflake、房地產網站Zillow及網上約會平台Match等「新經濟股」亦入選。

外賣股確實有急速冒起之勢，即將上市的美國外賣服務平台DoorDash以每股102美元定價，高於此前的90至95美元區間，估值最高達387億美元(約3,018億港元)，足見投資者的熱愛程度。再者，雖然大量軟件和科技公司都在疫情中跟隨大市反彈，但很少有公司能實現DoorDash那樣的盈利增長，該公司第三季收入按年勁增2.68倍，達8.79億美元，第二季也增長2.14倍，今年首9個月訂單從1年前的55億美元驟增至165億美元，盈利模式是向餐廳收取佣金(最高比例達訂單金額30%)及向消費者收取小量費用。

至於英國，早已市傳其送餐初創企業戶戶送(Deliveroo)正初步探討明年上市的可能性，並獲電商一哥亞馬遜大手注資。

更值得留意的是日本！當地媒體昨報道，代表該國一整年的象徵性食物「今年的一道菜」結果由「外賣美食」拿下，主因是受疫情影響，提供外賣服務的店家增加，能外賣的美食種類也變多。報道指出，外賣不只是飯盒那麼簡單，連日本酒也可依民眾需求量來賣，衍生出多項新的售賣方式。調查單位更指出，今年是日本外賣服務快速進化的一年，未來可能成為飲食文化常態。

當地估計，今年日本整體出外用餐市場規模逾28萬億日圓(約2萬億港元)，按年跌16.5%；外賣規模則達8,757億日圓(約652億港元)，按年增2.3%。由於上述預測是基於今年2至3月的資訊進行，隨着3月以後愈來愈多人在家工作，故外賣市場規模勢更大。

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