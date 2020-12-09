投資者注意！英國稱有嚴重過敏史的人不應接種疫苗

投資者注意！疫苗絕非經濟萬靈丹。外國傳媒報道，英國國家醫療服務體系(NHS)表示，有嚴重過敏史的人群目前不應接種輝瑞和BioNTech SE研發的新冠疫苗，此前有兩人在接種疫苗後出現過敏反應。

一天前，英國成為了首個啟動疫苗接種計劃的西方國家，上周英國藥品和健保品管理局(MHRA)批准了該疫苗。

NHS英格蘭國家醫藥總監Stephen Powis在聲明中表示，MHRA出於謹慎，已建議有嚴重過敏史的人群不接種疫苗，這在新疫苗中很常見。

MHRA行政總裁June Raine表示，她的團隊周二(8日)晚評估了兩起過敏病例。兩人都是NHS的工作人員，目前恢復良好。

輝瑞和BioNTech表示，支持MHRA展開調查。

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