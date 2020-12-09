世界全新產業！星有望2023年前啟動空中的士服務

外國傳媒報道，德國Volocopter GmbH表示，在2023年底前，新加坡有望成為全球首個提供電動空中的士服務的國家。

Volocopter開發的空中的士「VeloCity」去年10月在新加坡濱海灣(Marina Bay)成功試飛。公司目前表示，一旦當地飛行試驗、評估及認證作業完成，3年之內將在新加坡啟動營運，第一條商業航程很可能與去年的試飛路線相同，目前其15分鐘的航程已開放售票，定價為300歐元(約2,700港元)，未來可能將服務拓展至跨國旅行。

相較其他國家，因新加坡監管制度較開放，使該國得以身處在全球空中的士計劃最前端。空中的士除了可在部分航線取代直升機或輕航機外，體型小加上活動靈巧的優勢，能夠使其更深入城市或陸地。

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