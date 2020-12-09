新盤UPDATES：整體交投下跌　傳統豪宅區成焦點

本月大型新盤推售速度明顯減慢，令整體一手交投量下跌，但大額及高價物業續錄承接，除了傳統豪宅區湧現成交之外，新界區個別項目亦出現特色戶破頂價交易。

●星堤頂層特色戶4650萬元沽 創項目分層新高

●中原為弦雅首20名買家贈送收租保險優惠

為配合投資者需求，公司為買家送出收租保優惠，於項目開售首天，經該行購入單位的首20名買家，於物業入伙後，再經公司獨家放租及租出單位，可享首年收租保險計劃，總值約22,280元。

佳兆業海外客戶及營銷部助理總經理王倩表示，項目將於本周六(12日)進行首輪銷售，本周五截收認購登記。

●11月新盤累積貨尾量回升3%至12288伙

美聯房地產數據及研究中心資料顯示，11月累積新盤貨尾量錄約12,288個單位，較10月份約11,934伙回升約3%，屬連跌4個月後回升，並重上逾1.2萬伙水平。然而，較去年底約12,862伙仍下跌約4.5%，若與今年3月約13,297伙的高位相比更減少約7.6%。

該公司首席分析師劉嘉輝指出，11月份新盤銷情相當理想，成交量創20個月新高，但因市場有多個大型新盤登場，令累積貨尾量仍有所回升。而累積貨尾最多為新界區，11月份錄約5,602伙，佔整體約45.6%，九龍區(包括將軍澳及西貢)則錄約5,243伙，佔約42.7%比例。

●匯璽II樓價逾3200萬元大宅終止買賣

●傲寓低層戶626.5萬元獲承接

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