新盤UPDATES：整體交投下跌 傳統豪宅區成焦點
2020年12月09日 20:15
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本月大型新盤推售速度明顯減慢，令整體一手交投量下跌，但大額及高價物業續錄承接，除了傳統豪宅區湧現成交之外，新界區個別項目亦出現特色戶破頂價交易。
●星堤頂層特色戶4650萬元沽 創項目分層新高
新界區一手特色戶屢錄高價承接。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下屯門星堤，剛以招標形式售出第6座11樓A單位，實用面積2,648方呎，平台及天台面積分別為782與1,112方呎，連兩個車位成交價4,650萬元，料創屋苑分層戶歷來新高紀錄，折合呎價17,560元。
●中原為弦雅首20名買家贈送收租保險優惠
佳兆業集團(01638)等合作發展的長沙灣弦雅，即將展開首輪銷售。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，區內較新樓齡物業的平均實用呎租約45至73元，租金回報率普遍逾3厘，回報吸引。該盤提供小型單位為主，相信可吸引長線收租客入市。
為配合投資者需求，公司為買家送出收租保優惠，於項目開售首天，經該行購入單位的首20名買家，於物業入伙後，再經公司獨家放租及租出單位，可享首年收租保險計劃，總值約22,280元。
佳兆業海外客戶及營銷部助理總經理王倩表示，項目將於本周六(12日)進行首輪銷售，本周五截收認購登記。
●11月新盤累積貨尾量回升3%至12288伙
美聯房地產數據及研究中心資料顯示，11月累積新盤貨尾量錄約12,288個單位，較10月份約11,934伙回升約3%，屬連跌4個月後回升，並重上逾1.2萬伙水平。然而，較去年底約12,862伙仍下跌約4.5%，若與今年3月約13,297伙的高位相比更減少約7.6%。
該公司首席分析師劉嘉輝指出，11月份新盤銷情相當理想，成交量創20個月新高，但因市場有多個大型新盤登場，令累積貨尾量仍有所回升。而累積貨尾最多為新界區，11月份錄約5,602伙，佔整體約45.6%，九龍區(包括將軍澳及西貢)則錄約5,243伙，佔約42.7%比例。
●匯璽II樓價逾3200萬元大宅終止買賣
一手市場續錄交易告吹。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯壐II，原本於2018年8月售出的5A座20樓C單位，實用面積1,254方呎，當時售價3,216.04萬元，呎價25,646元，剛於8日列明為終止買賣合約。
●傲寓低層戶626.5萬元獲承接
據一手銷售資訊網資料，其士國際(00025)位於旺角的傲寓，錄得超過1個月以來首宗交投，剛售出的3樓D單位，實用面積300方呎，售價626.5萬元，呎價20,883元。
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