【深度解構】全球債務海嘯愈滾愈大　中國不例外...

新冠肺炎疫情重創發達國家的經濟，據外媒報道，歐洲央行、日本央行、英倫銀行及美國聯儲局今年為了力挽狂瀾，單是量化寬鬆(QE)就投入了5.6萬億美元(約43.68萬億港元)，可是換來的是愈來愈多人質疑QE救市的法力，甚至吹大資產泡沫、拉闊貧富差距。「商品大王」羅傑斯及摩根大通行政總裁戴蒙異口同聲對債市現狀表示憂慮，其中戴蒙毫不諱言「現時美國國債是一筆爛投資」。

歐央行和日央行均因為當地通脹長期乏力而不斷買債，期望透過提高通脹預期驅使民眾消費，為經濟注入活力，因此兩行的資產負債表過去幾年持續穩步擴張，迭創高峰，政府債券孳息率一向以人類史上極低水平馳名。引人憂慮的反而是原本已率先回到加息周期的聯儲局，資產負債表規模今年急劇膨脹至新高的形態，比歐洲和日本更加突兀。

過去多番警告將會見到史上最慘熊市的「商品大王」羅傑斯直言，2021年金融市場上最大的風險，正是美國政府承擔的債務、以及聯儲局前所未見的印鈔數量；現時全世界的債券市場都是泡沫。

至於長年執掌摩通這家以資產計全美最大銀行、對金融動向瞭如指掌的戴蒙，日前被一名高盛分析師問到當下金融市場資產價位是否正常時提到，「以美國國債孳息率跌到這些水平，我不會沾手入貨」。華府融資所發行的債券，違約風險被視為全球債券當中最低，因此成為包括股票在內眾多金融資產定價計量模型的重要參數——「無風險利率」。他警告，要是政府救市時向家庭和企業所派的錢推高了通脹，「現在買的債券就會害你輸錢」。

話雖如此，摩通要持續賺取買賣美債等低息資產的差價，尤其是當前低息環境不利銀行業。他亦預期，摩通本季交易及投行部門收入有望按年增長兩成。

聯儲局、歐、英、日央行一貫台詞是「尚未技窮，隨時可以加碼」，又謂QE既穩定市場、促進增長、並加快通貨膨脹。環球股市近期在疫情陰霧下仍屢創新高，QE確能鎮靜市場。羅傑斯亦承認，鑑於各國央行向市場注入了太多資金，短期內不太可能會出現大規模熊市，就以美國股市而言，泡沫尚未全面，因此近日愈益強勁的這輪反彈浪潮或有望再維持一段時間。戴蒙亦稱，股市只是局部有泡沫。

不過，歐洲央行前首席經濟學家、被指是該行2015年大舉買債計劃「設計師」的Peter Praet說，要是缺乏財政政策之配合，QE無法為經濟增長和通貨膨脹帶來很大幫助。

【中國也不例外】

論到債務，國際機構齊響警，受新冠肺炎疫情影響，今年中國家庭、非金融企業及地方政府等債務狂飆，國際金融協會(IIF)最新預測，中國第三季總債務佔國內生產總值(GDP)比率已高達335%，比去年同期急劇上升約35個百分點。

外電引述國際清算銀行最新數據顯示，今年上半年中國家庭累計債務已暴增至約3,796.2億美元，若與緊隨其後、只有968億美元的美國相比，即中國家庭債務規模直逼美國的3倍之多。

事實上，中國人民銀行未有跟隨其他國家央行大舉減息的行動，僅透過下調中國貸款市場報價利率(LPR)、對中小銀行定向降低存款準備金率等貨幣工具操作，可想而知內地整體債務成本的負擔未有全面減輕。數據亦顯示，今年上半年為止，中國家庭債務相對於GDP的比例仍繼續攀升3.9個百分點，至逾59%，並超過大多數國家。

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