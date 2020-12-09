烽煙又起！伊拉克油井遭恐襲 布蘭特期油倒升

外國傳媒報道，伊拉克石油部和官員周三(9日)表示，該國北部1小油田的兩口油井，在一次恐怖攻擊中受創，消息刺激布蘭特期油漲至每桶49.01美元，升0.35%。

伊拉克表示，遭攻擊油田的兩口油井產能約每天不超過2,000桶，而整體油田產能則為每天約2.5萬桶。

除了地緣政治因素外，造成油價上升原因還包括股市對美國當局提出進一步經濟刺激計劃的期待。

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