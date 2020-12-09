樓價UPDATES：一減再減！立坊開放式單位約460萬沽

二手業主叫價轉弱，新買家大膽還價，即錄劈價成交，荃灣立坊開放式單位，一減再減後售出，成交價460.8萬元，減幅達12%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山殷然中層A室，實用面積1,012方呎，套兩房間隔，以每月56,000元租出，實用呎租55元，業主於2016年5月以2,662萬元買入，持貨4年，租金回報2.5厘。

●筲箕灣香島錄12月首宗買賣，該盤3座中層D室，實用面積約692方呎，兩房連儲物室設計，開價約1,550萬元，議價後減至約1,350萬元成交，實用呎價約19,509元，原業主於2017年3月份以約1,248萬元購入，是次轉售帳面獲利約102萬元。

●小西灣藍灣半島6座極高層B室，實用面積811方呎，套三房加工人套房設計，望海景，獲買家以1,420萬元買入，實用呎價約17,509元，迎買家為本區客。

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九龍區

●西南九龍浪澄灣5座高層D室，實用面積567方呎，兩房間隔，吸引家庭客承接自用，單位原先叫價約1,100萬元，調減45萬元，至1,055萬元成交，減幅約4%，實用呎價約18,607元。

●旺角百匯軒高層B室，實用面積468方呎，兩房間隔，吸引上車客承接，成交價約898萬元，實用呎價約19,188元，原業主於2017年5月以約750萬元購入，轉手帳面獲利148萬元，升值約20%。

●藍田滙景花園12月暫錄3宗買賣，其中1座中低層A室，實用面積537方呎，兩房間隔，最初開價850萬元，現獲用家以市價825萬元承接，實用呎價15,363元。

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新界區

●荃灣立坊高層13室，實用面積238方呎，開放式間隔，叫價525萬元，由於疫情升溫，影響買家睇樓意欲，原業主見有實客還價，願減至470萬元，再經一輪議價，最後進一步減至460.8萬元沽出，實用呎價19,361元，共減64.2萬元或12%，新買家為「90後」首置客。

●屯門卓爾居6座低層G室，實用面積526方呎，兩房間隔，叫價660萬元，減價22萬元，即以638萬元沽出，實用呎價12,129元，新買家為天水圍租客，一睇即中，嘗試議價，見業主肯進一步減價，即拍板承接。

●元朗尚城5座高層B室，套三房間隔，實用面積約761方呎，以約800萬元放盤約30日後，獲外區客接洽，雙方議價後減價約28萬元，以約772萬元成交，實用呎價約10,145元，原業主於2017年11月以約648萬元購入，轉售帳面賺約124萬元，物業升值約19%。

●元朗映御1座中層B室，實用面積約304方呎，開放式設計，今年3月開始放盤，原業主開價500萬元，經議價後減價43萬元或約8.6%，最後以457萬元沽出，實用呎價約15,033元，原業主持貨4年，物業升值約28%。

●上水奕翠園6座低層A室，實用面積1,022方呎，套三房間隔，議價後以939.8萬元獲承接，實用呎價9,196元，原業主於1996年以430萬元購入單位，持貨約24年，帳面獲利約509.8萬元離場，單位升值約119%。

●粉嶺御庭軒12月錄首宗買賣，其中7座低層B室，實用面積約460方呎，兩房間隔，原業主計劃移民，早前開價約620萬元放售上址，吸引用家洽商承接，新買家為一對父母，早前已購入一單位送贈子女，是次睇準時機再入市，睇樓即日決定，雙方議價後終以605萬元成交，實用呎價約13,152元。

●沙田第一城3座頂層連天台戶，實用面積451方呎，三房間隔，望河景，物業放盤1個月，原叫價900萬元，終以790萬獲買家承接，減價110萬，減幅12.2%，實用呎價17,517元，原業主早於1997年6月購入上址，當時作價350萬元，持貨逾23年至今沽售，帳面獲利440萬元離場。

●馬鞍山雅典居9座高層B室，實用面積874方呎，三房間隔，原先連車位叫價1,388萬元，其後調整至1,260萬元獲買家承接，累減128萬元或約10%，實用呎價14,416元。

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