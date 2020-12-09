【悲情樓市】個別地區交投回暖 劈價蝕讓仍不絕

第四波疫情爆發，二手業主因應市況即時減價，帶動個別地區交投量不跌反升。綜合市場資料，全港7個主要住宅區，超過一半踏入12月份的二手成交量仍增加，當中元朗及將軍澳全區買賣宗數，均較上月同期增逾20%。而業內人士續看淡後市，料明年上半年樓價再跌約5%。

元朗區上月同期只錄27宗成交，中原王勤學表示，本月暫已錄約34宗，按月增約25.9%，主要受業主願意提升議幅，加上有新盤客回流二手市，帶動市場買賣。

區內屋苑續錄減價個案。利嘉閣陳奕熙指，映御1座中層B室，實用面積約304方呎，開放式設計，今年3月放盤，減價43萬元，獲區內投資者以457萬元承接，呎價約15,033元。

至於將軍澳11月同期僅錄59宗二手買賣，本月增22%至72宗。消息透露，晉海1A座低層單位，實用面積679方呎，8月開價1,100萬元，減至1,000萬元轉手，呎價約14,728元。單位約3年帳面僅升值約4%。

此外，北區及東涌12月交投亦錄升幅，分別暫錄18宗及27宗，按月升12.5%及3.8%。雖然減價後部分地區交投向上，但與上月期間個別地區交投按月急增逾80%相比，增幅顯著收窄。同時亦有部分地區成交減少，馬鞍山區同期只錄27宗二手交投，按月跌約22.9%，而青衣則少約21.1%。

雖然二手交投上升，惟市場續錄蝕讓個案。西營盤薈臻高層D室一房戶，減價47萬元以733萬元易手，呎價約22,348元。原業主持貨逾8年，是次轉售帳面虧損約67.5萬元或逾8%。

利嘉閣黃國然表示，上述單位實用面積約328方呎，可享部分海景，原業主放盤約5個月，原本叫價780萬元，經議價後減價約6%。該屋苑現時約有11個二手放盤，最低入場費約680萬元起。

至於同屬港島區較新樓齡物業的筲箕灣柏匯，消息透露，項目8樓J室開放式單位，實用面積211方呎，以438萬元售出，呎價20,758元。資料顯示，原業主於2015年8月以逾425.59萬元購入單位，是次轉售帳面獲利逾12.4萬元，持貨逾5年物業升值僅約2.9%，扣除各項使費後料須輕微虧損。

新界區方面，中原許秋偉透露，大埔白石角海鑽‧天賦海灣第9座中層A室，實用面積1,403方呎，間隔四房連雙套房設計，原以開價約2,250萬元放盤，買賣雙方議價後，劈價282萬元連車位以1,968萬元成交，減幅約12.5%，呎價14,027元。據了解，新買家購入單位自住，而原業主於2013年以1,722萬元購入單位，持貨7年，扣除車位現時市值約300萬元後，是次沽出單位帳面貶值約54萬元。

回顧今年物業市場表現，戴德梁行稱，受疫情影響，雖然整體物業交投繼續回落，屬過去10年次低，但住宅較平穩，今年登記量料達57,813宗，維持今年住宅價格全年跌10%預測，部分藍籌如鰂魚涌太古城樓價按年料跌12.6%。而失去內地客支持，豪宅跌幅更明顯，其中九龍站君臨天下樓價按年則跌24.7%。

該行續指，失業率持續向上，料明年上半年樓價續跌，若疫苗出現，下半年交投會反彈。而住宅辣招確令業主周轉困難，但撤辣要視乎針對目的。

另方面，政府撤辣稅無助工商舖物業，市場再錄舖位蝕讓成交。消息人士透露，灣仔一個地舖以約4,000萬元易手，低市價約兩成，較9年前購入價帳面損失達150萬元。

上述為軒尼詩道68至76號其中一個地舖，鄰近盧押道，建築面積約1,300方呎，成交呎價約3.1萬元，原業主在2011年以約4,150萬元買入，舖位貶值約3.6%。該舖租客為燒味店，月租金額約11萬元，租期至2022年5月底，以成交價計算，租金回報率約3.3%。

另方面，戴德梁行表示，舖位租金跌勢仍未見底，今年第4季中環及銅鑼灣舖租按年跌逾40%，預期明年上半年主要地區舖租會再跌約5%至10%。

至於本年本港寫字樓則錄約200萬方呎負吸納量，為歷年來最差，而頂租樓面更達60萬方呎。今年第4季寫字樓租金按年跌18.7%，中環區更挫逾20%，料明年整體寫字樓租金再跌11%至16%。

此外，整體工商舖物業交投量有上升趨勢。美聯工商舖資料研究部指出，11月份該類物業整體註冊宗數及涉額，分別錄424宗及55.19億元，按月上升約2.2%與約15.7%，同創今年新高，亦連升3個月。不過，當中商舖只有112宗買賣登記，按月減少約14.5%，金額亦挫約43.1%。

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