【產經評論】債務海嘯襲全球　真正危機在後頭

新冠肺炎疫情至今尚未受控，為了刺激疲弱的經濟，各大央行只有維持超低利率、不斷舉債並狂印銀紙救市，而全球資產就在市場流動性如「洪水」般充裕下不跌反升。問題是，依賴舉新債還舊債、以債養債的做法猶如飲鴆止渴。若明年全球經濟尚不見起色，巨大的債務黑洞難填，則疫後真正危機將會到臨！

全球經濟在疫下衝擊有多大？航空業景氣就是重要指標。基本上，目前國際航線客運依然陷於癱瘓。而受到各項禁聚措施影響，消費市道大受打擊，年底旺季不旺。可以說，今年全球處於徹徹底底的「疫災」！

奇怪的是，經濟雖差，但美股仍可迭創新高、新興市場股匯熱鬧非常。究其原因，就是3月以來全球各大央行加緊減息發債放水，可疫情不散，錢再多也難投入實體經濟，既然資金無出路，加上負利率環境，「洪水」只有湧往資本市場炒作，資產荒下就連「垃圾級」債券也有追捧。另方面，央行為救企業，把心一橫印銀紙買企業債，可商業景氣持續低迷，企業無法「斷奶」，致使等爆煲的殭屍企業充斥。

難怪近日就連國際金融大鱷都不諱言，短期貨幣和信貸洪水不可能消退，巨額債務及天量貨幣已成為金融市場的一大挑戰。事實上，根據國際金融協會研究顯示，今年首三季全球政府、企業及家庭債務大增15萬億美元，總數升至272萬億美元，估計年底會進一步攀增至277萬億美元，使總債務佔全球生產總值(GDP)比重升至365%的歷史新高。這是甚麼概念？130%已被視為爆煲警戒線，更何況365%！

雖然部分國家已開始接種新冠肺炎疫苗，但成效如何仍有待觀察，已有人出現過敏等不良反應，估計至少到明年首季經濟也不明朗。疫下各國不斷舉債，卻無法推升經濟增長，負債增加的速度遠遠超過經濟增長率，個別國家開始技窮，要探討發行百年期債券，反正長命債長命還，先籌錢償還即將到期的更重要。如是者，銀行信用早晚遭殃，金融系統脆弱，惡性循環不見出路。

所謂「水能載舟，亦能覆舟」，一場跨年世紀疫情，固然令各大央行難招架，此乃近因；自2008年金融海嘯以來，各國沒有把握時間改革經濟結構，提升經濟質量，任由債務膨脹，以延續資產泡沫來充撐經濟虛榮，則乃遠因！眼前美元貶值潮，以至中國的企業信用債違約潮，皆非偶然。若明年全球經濟下行風險無法逆轉，違約將集中爆發，債務危機破壞力遠較病毒為大！

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