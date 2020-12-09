摩通：比特幣有潛在10億美元流入 黃金未來面臨壓力

摩根大通策略師包括Nikolaos Panigirtzoglou表示，隨着數碼貨幣堀起成為主流金融資產，中長期而言黃金可能受到結構性資金流出的影響，令黃金未來數年面臨壓力。

摩通指出，10月以來資金自黃金基金流出，並流入比特幣基金，這個趨勢長遠而言會持續，因為更多機構投資者投資數碼貨幣。該行資料顯示，受到機構投資者歡迎的上市比特幣基金Grayscale Bitcoin Trust自10月以來錄得近20億美元資金流入，反觀黃金交易所買賣基金(ETF)錄得70億美元資金流出。

據摩通推算，比特幣現時佔家族投資公司資產僅0.18%，遠低於黃金ETF所佔的3.3%，只要投資者目光從黃金稍為轉移到比特幣，便相當於數以10億美元計資金轉移。

不過，該行指出，短期而言，比特幣很可能已超買，黃金價格可能迎來上升。

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