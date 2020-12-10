歐股個別發展　Stagecoach漲逾6%

歐洲股市周三(9日)個別發展，英國富時100指數收報6,564點，升5點或0.08%；法國CAC指數收報5,546點，跌13點或0.25%；德國DAX指數收報13,340點，升61點或0.47%。

受出行限制影響，跨國運輸集團Stagecoach截至2020年10月31日的6個月中的調整後稅前利潤按年下降了99%至40萬英鎊，收入下降57%至4.54億英鎊。Stagecoach股價全日升6.36%。

羅氏藥廠宣布與Moderna建立合作關係，將其Elecsys新冠肺炎抗體測試應用在Moderna的新冠肺炎疫苗研究試驗中。羅氏藥廠股價收市升0.79%。

雀巢宣布向其寵物護理業務Nestle Purina PetCare再投資5.5億美元，雀巢股價收市上揚0.63%。

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