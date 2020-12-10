蜆殼改組 全球最有權勢原油交易職位換人
2020年12月10日 02:01
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(Getty Images圖片)
外媒報道，石油巨擘蜆殼公司(Royal Dutch Shell Plc)正調整其內部交易部門，而該公司原油交易主管Mark Quartermain將於明年夏季退休。在全球石油交易行業，該職位被廣泛視為最有權勢的地位。
報道指，蜆殼在今次改組中至少晉升3名女性出任交易部門的最高職位，對於一個仍由男性主導的行業來說非常罕見。接任Quartermain的是Stacie Pitts，後者將成為石油交易領域最具影響力的女性。
此外，蜆殼還晉升Alice Acuna作為液化天然氣交易負責人，Karrie Trauth擔任船運主管。這意味到蜆殼交易部門最重要的三項業務現在均由女性領導。
蜆殼股價周三(9日)收報15.51歐元，跌0.1%。
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