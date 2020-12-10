紐約期金結束兩連升　收挫近2%

新冠肺炎疫情消息正面，市場避險情緒降溫，國際金價周三(9日)急回。紐約2月期金收報每安士1,838.5美元，跌36.4美元或1.9%，結束連續兩日升勢。美匯指數報91.09，升0.14%。

Circle Squared Alternative Investments創始人Jeffrey Sica表示，人們普遍預期疫情為全球帶來的混亂局面可望消退，因為各地開始接種疫苗。英國早前成為首個開始大規模接種疫苗的西方國家，至於加拿大周三批准了輝瑞和BioNTech的疫苗。

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