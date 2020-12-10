關鍵投資者撤資　瑞信關閉20億美元再保險資產

外媒報道，瑞信集團將關閉資產約20億美元的兩個再保險工具，此前關鍵投資者將資金撤出。

瑞信集團周三(9日)發表公告稱，Humboldt Re和Kelvin Re明年將停止承保新業務。該兩個再保險工具利用機構客戶的資金為自然災害和其他風險提供再保險。關閉該兩項業務對該行的資產管理部門將是一個打擊，該部門是保險相連投資的最大提供商之一。

瑞信在一封電郵聲明中表示，由於兩個最終機構投資者今年分別作出的戰略決策，該些實體將在2021年停止參與再保險活動，並預計該兩個投資基金將在未來幾年內逐漸減少其資產規模。

保險連接型證券在太平年期間，會為投資者帶來高於平均水平的回報，但如果地震或颱風頻生，並造成重大財產破壞時，也會損失慘重。最近，此類產品經歷了連續多年災害索賠居高不下。

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