Facebook遭美FTC施壓「拆骨」　股價急挫近2%

美國聯邦貿易委員會(FTC)和40多個州的總檢察長周三(9日)對社交媒體Facebook發起反壟斷訴訟，指控該公司使用非法的反競爭策略來收購或扼殺競爭對手，以鞏固其在社交網絡領域的市場領導地位。

FTC尋求永久性禁令，要求Facebook剝離資產。Facebook股價周三急跌1.93%，收報277.92美元。

據外媒報道，Facebook經常通過高價收購的手段來消滅尚在成長期的競爭對手，比如2012年對同業Instagram的收購和2014年對通訊應用WhatsApp的收購，這使得公眾質疑其存在壟斷行為。

美國國會一直批評FTC未能充分審查Facebook過去對Instagram和WhatsApp的收購。眾議院司法機構反壟斷小組委員會發布了關於Facebook的內部文件，該文件來自其對該公司的調查，表明Facebook高管曾經擔心Instagram的崛起。在Instagram行政總裁與投資者之間的一封信函中，他擔心如果拒絕出售，Facebook行政總裁朱克伯格將會對Instagram進入「破壞狀態」。

以紐約州為首的各州預計將指控Facebook對Instagram和WhatsApp的收購是一種消除競爭威脅的行為模式，為了使Facebook成為市場領導者，同時剝奪了用戶保護隱私的替代品。

據報道，美國各州和聯邦政府的反壟斷訴訟將挑戰Facebook收購競爭對手和將數據武器化的行為。以紐約州為首的各州總檢察長在訴訟中預計將要求法官考慮一系列可能的補救措施，包括向Facebook施壓出售部分業務以解決競爭問題，並在未來進行任何重大交易前通知他們。這些州正在與聯邦貿易委員會(FTC)協調訴訟。去年，FTC與美國司法部一同對Facebook展開了調查。

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