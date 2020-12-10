美股收市：道指跌105點　Omnicell逆市漲5%

除了美國紓困方案外，市場仍在關注新冠疫苗的推出與美國抗疫措施的進展，美股3大指數周三(9日)齊創新高後回落，收市全線受壓。道指收報30,068點，跌105點或0.35%；標指收報3,672點，跌29點或0.79%；納指收報12,338點，跌243點或1.94%。

鱷王達利奧表示，央行大量印鈔下，當前市場正處於貨幣和信貸的洪流中，推高了大部分資產的價格；而最可能的情況是，洪水不會退去，以持續財值的貨幣來衡量，資產價格很難下跌。面對如此大量的流動性，他直言沒有理由認為股票不會以50倍市盈率交易，建議投資者應該在不同的資產類別、貨幣和國家之間明智地分散投資。

與此同時，摩根大通的全球股票策略師團隊唱好股市前景，預期與今年相比，明年股票需求將會增加約6,000億美元，供應則會減少5,000億美元，合共為明年股市帶來1.1萬億美元的提振。該行指出，需求增加主要來自散戶投資者，供應則因股票融資需求下降而減少。

個股方面，社交媒體Facebook遭美國聯邦貿易委員會(FTC)起訴，指控該公司涉嫌非法壟斷。Facebook股價收市跌1.93%，報277.92美元。

食品商金寶湯上季每股盈利和收入均優於預期，並上調季度派息，惟今季盈利預測遜預期，股價早段跌1.7%至47.4美元。金寶湯股價周三跌2.11%，收報47.28美元。

高盛重申給予蘋果公司(Apple Inc.)沽出評級，警告iPhone的平均售價可能趨於下行。高盛給予Apple目標價75美元，是華爾街最淡。Apple股價收市挫2.09%，報121.78美元。

傳醫療產品公司Baxter有意收購醫療管理服務商Omnicell，Omnicell股價全日升5.01%，收報115.39美元。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020