木星資產管理：中俄國債不乏投資機遇

在1990年代，每當通脹開始上升時，獨立中央銀行往往擔當壓抑通脹的世界警察。但在全球金融危機爆發以後，往日的球證變成了球員，而在2021年，獨立中央銀行與其政府的界限將愈見模糊。究竟，債券持有人將面對怎樣的局面？

一些人擔心通脹重臨，他們看到各地政府推出規模龐大的措施應對疫情，他們亦知道全球主要央行持續大量「印鈔」，而傳統上用於對沖通脹的黃金的價格亦大幅上升。

然而，我們認為，多個已發展國家將持續面對的並非通脹，而是經濟增長緩慢的冷酷世界。為甚麼？在最近數十年，經濟增長的速度一直放緩，而令人擔心的是，這促使各國不斷增加債務以推出必須的刺激措施。極高的債務負擔窒礙增長。

其他的強大通縮壓力同時出現︰全球化、互聯網價格不斷下行的壓力、人口老化及生育率下降——後者導致經濟增長速度放緩。日本及歐洲央行都嘗試把通脹推高至2%，但兩者都無法做到。英國或美國的情況又會有甚麼不同？中央銀行清晰知道如何應對通脹，令央行一直擔心的是通縮。

那麼，投資者應在哪裏尋求回報？我們認為，處於下游的投資級別債券，以及部分由防禦型公司發行的高收益、高風險債券將提供精選投資機遇。在政府債券市場嚴格篩選亦能物色投資機遇︰中國及俄羅斯政府債券，以及若干新興市場債券亦見吸引。

長期澳洲政府債券的收益率與其他收益率較低的西方國家政府債券仍有一定差距，有望帶來可觀的資本增值。一些人看不到這點是由於他們只看到收益率正處於歷史低位。但假如疫苗對經濟的刺激效果不如預期，這些債券的收益率或會進一步下跌。

木星資產管理

債券策略主管 Ariel Bezalel

債券基金經理 Harry Richards

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