新股專輯：泡泡瑪特一手中籤率15% 大唐集團人人有份
2020年12月10日 07:04
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泡泡瑪特發售價定為每股38.5元。
中國潮流百貨零售泡泡瑪特(Pop Mart)(09992)公布招股結果，發售價定為每股38.5港元，為招股價上限，淨籌50.254億元。認購一手(200股)中籤率15%，最少認購50手(即1萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購355.74倍，而國際發售股份亦獲43倍超額認購。
中國房地產商大唐集團(02117)發售價定為每股4.56元，為招股價上限，淨籌14.363億元。認購一手(1,000股)中籤率100%。香港公開發售認購不足，而國際發售股份則獲輕微超額認購。
上述股份將於周五(11日)於主板首日掛牌。
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