【專家點評】彭偉新：恒指守穩呢個位　就唔會大跌？

港股近日走勢仍然波動，未見走勢有出現突破的情況，尤其是當恒指在11月兩度升抵27,000點水平後，均未能出現轉強的情況，更再度下試回20天線，而且更於周二收低於20天線支持。不過，由於整體交投未有明顯大升，反映投資者並未有因為指數失守短期的支持而急於沽貨離場，因此，相信港股現時仍然處於高位整固的局面。

由於現時港股未見出現明顯的方向，不少投資者亦始在年底前提早離場，相信愈接近聖誕節，每日的平均成交額會進一步減少外，單日波幅會繼續收窄。不過，暫時港股未有失守26,100點的主要技術支持位，相信暫時未會觸發港股出現較深的調整，暫時港股仍然會維持在高位徘徊的局面。不過，港股暫時仍然在整個自今年1月回調至3月的跌浪中反彈，若果以整個反彈幅度計算，只要能守穩在跌幅的61.8%反彈目標位26,100點，恒指仍然有望逐步向年初高位29,174點進發。

至於股價於今年3月由低位3.36元開始上升，並於7月曾升上7.48元高位後，因有主要股東減持，令到股價出現明顯的回調，股價一度跌穿50天線見5.45元，回調了整個升幅的50%，但未有進一步下跌，而且RSI更由30以下水平逐步反彈，而股價在再反彈上6.8元水平後見阻力後回落，不過，股價未有再守之前的低位5.45元，更逐步作出竹反彈，成功收復所有的移動平均線阻力。由於股價於9月後已形成了一底高於一底走勢，相信股價可以逐步回升外，更有望向上升破6.8元的阻力。

由於股價已成功收復了所有的移動平均線阻力，而且近日在20天線跟隨股價回升下，已成功升破了50天線，形成了短線的黃金交叉，有助股價作進一步的反彈。投資者可以在6.4元水平買入，先上望今年7月時的高位約7.5元，至於股價一旦失守50天線約6元的話，宜先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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