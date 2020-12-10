【市前重點睇】美股三大指數齊跌　油價靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數弱見91.08；港匯反覆處7.7517；離岸人民幣(CNH)反覆企6.5291；美元兌日圓報104.28；歐元企1.2077；英鎊見1.3363。金價升至1,840美元後回軟。布油報一度升上49美元水平；紐油曾高見45.75美元。道指期貨升40點。

●美國聯邦貿易委員會(FTC)和40多個州的總檢察長周三(9日)對社交媒體Facebook發起反壟斷訴訟，指控該公司使用非法的反競爭策略來收購或扼殺競爭對手。FTC尋求永久性禁令，要求Facebook剝離資產。

●港股ADR指數偏軟，按比例計算，收報26,206點，跌295點或1.13%。

●即月恒生指數夜期收報26,240點，跌306點，低水263點，成交15,388張。

●美國10年期國債孳息率升1.82點子，報0.9361厘。

●紐約1月期油收報每桶45.52美元，跌8美仙或0.17%；布蘭特2月期油收報每桶48.86美元，升2美仙或0.04%。

●紐約2月期金收報每安士1,838.5美元，跌36.4美元或1.9%，結束連續兩日升勢。

●外媒報道，瑞信集團將關閉資產約20億美元的2個再保險工具，此前關鍵投資者將資金撤出。

●英國富時100指數收報6,564點，升5點或0.08%；法國CAC指數收報5,546點，跌13點或0.25%；德國DAX指數收報13,340點，升61點或0.47%。

●加拿大央行維持利率0.25厘，重申會維持超低息最少直至2023年，並承諾維持每周買債40億加元。該行未有任何「收水」暗示，並提到近期加元上升，主因美元廣泛貶值。

●外國傳媒引述消息人士報道，中國化工集團和中國中化集團正在探索合併，合併交易將可避免引起美國的國家安全顧慮。

●新股專輯：傳藍月亮超購逾300倍，凍資近3000億元。

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