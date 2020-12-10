【股民熱話】內地通縮無阻人幣強勢 對明年「錢途」有重大啟示…
2020年12月10日 08:00
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內地自11年以來首次出現通縮，雖然市場某程度對此有所預期，但A股還是要承受震盪。反觀人民幣匯率強勢卻未受影響，周三(9日)離岸人民幣價格更曾升穿6.5重要心理關口，到底是甚麼一回事？
究其原因，內地11月全國居民消負價格(CPI)按年跌0.5%，低於預期，更是11年首次下跌；惟按月計，CPI只微跌0.6%，核心通脹變動不大，且單月通縮一定程度與去年豬價飛升的高基數效應有關，料屬短暫現象，並非甚麼周期性通縮危機。因此，市場普遍認為，中國人民銀行明年不會再大幅放水，貨幣政策將適度偏緊，逐漸退市，這份預期支持人民幣匯率強勢。
事實上，歐美的疫情仍然嚴峻，央行要繼續放水支撐經濟，保守估計未來3至4年，美國都沒有條件加息。相反，內地經濟景氣相對樂觀，息率亦較為吸引，故支持資金持續流入人民幣資產。
目前，市場預計，明年離岸人民幣兌美元有機會見6.2關。筆者的看法是，市場最關注的不是明年人民幣匯率尚有多大的升值空間，而是在於人民幣匯率表現相對美元將更加穩定，可預測性更大，這份預期將繼續支持中國資產成為全球的「吸金地」。
從這個角度看，只要中資股繼續來香港上市，港股表現衰極有個譜。香港交易所(00388)可視為受惠股份，其股價在350至400元反覆已差不多有一季的時間，相信明年上半年有向上突破的條件，每逢回落至接近上述區間底部，都可留意分注中線收集的機會。
東網產經專欄作者 帥哥
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