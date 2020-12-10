基石藥業：美批准「普拉替尼」用於治療甲狀腺癌變異患者

公司指出，這項加速批准擴展GAVRETO™的適應症，包括需要系統治療的晚期或轉移性RET突變甲狀腺髓樣癌成人和12歲及以上兒童患者，以及需要系統治療且放射性碘(如適用)難治的晚期或轉移性RET融合陽性甲狀腺癌成人和12歲及以上兒童患者。對該適應症的繼續批准可能取決於確證性試驗中對臨床獲益的驗證和描述。

基石藥業執行董事、董事長兼首席執行官江寧軍表示，中國國家藥品監督管理局已受理普拉替尼用於治療RET融合陽性NSCLC患者的新藥上市申請，並納入優先審評，期待普拉替尼能夠造福更多中國RET的變異癌症患者。

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