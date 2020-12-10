【專家點評】古勝：中生製藥已屆博反彈時機？

本周連跌兩個交易日之後，尋日(9日)終於反彈，全日最多升362點見26,666點，尾市靠穩收報26,502點，全日成交金額1,366億元，暫時都仲係窄幅橫行格局，未有方向。睇好者，要睇實26,000點的關口；睇淡者則要留意企穩27,000點樓上，或有再一波升幅。不過，老古個人意見都係必須有戒心，建議輕倉上陣。

大行又點睇呢？花旗指，中生製藥管理層料集中採購的影響將於今年全面反映，並料明年銷售復甦，可獲單位數增長。因此維持其「買入」評級，目標價降至11.6元，以反映藥物集中採購的定價壓力。

再睇走勢，中生製藥昨收報6.84元，現價與大股東增持價差不多，同時跌至去年9月底至今年5月的波幅區間，大致於6.5至8元之間上落，料該水平有博反彈空間，建議貼近6.5元買入，向上7.4元，向下跌穿6元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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