利邦一附屬遭申請清盤　涉欠款逾1.5億元

對利邦管理提交呈請的主因為利邦管理未能支付欠款總額150,383,631.9港元(包含本金 和利息)。該公司董事會正就有關呈請尋求法律意見。

該公司股價一度下挫逾12%，低見0.084元。

公司又注意到集團的銀行借款總額由2017年12月31日的15.60267億元，減少至2018年12月31日的11.10259億元，並進一步減至2019年12月31日的5.68465億元。在全球經濟受2019新型冠狀病毒病大流行的嚴重影響下，董事會將繼續密切監察集團的業務表現。

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