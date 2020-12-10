【專家點評】陳蓓敏：騰訊受惠手遊收益　宜候低吸

美股呈強，除了新疫苗和財政刺激方案憧憬，還有巨企新股上場。全球孩童喜愛的線上遊戲平台商Roblox，也要躋身金融大舞台，上市招股集資。受惠疫情影響，集團每日活躍用戶從2019年9月的1,700萬人，增至今超過3,100萬人，年內首三季營收升68%，達5.9億美元，同時間虧損也暴增3.4倍至2億美元。其他焦點計有線上民宿出租平台Airbnb，外送平台Doordash等申請上市。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。(客戶持有騰訊)

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