【專家點評】陳蓓敏：騰訊受惠手遊收益 宜候低吸
2020年12月10日 08:30
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美股呈強，除了新疫苗和財政刺激方案憧憬，還有巨企新股上場。全球孩童喜愛的線上遊戲平台商Roblox，也要躋身金融大舞台，上市招股集資。受惠疫情影響，集團每日活躍用戶從2019年9月的1,700萬人，增至今超過3,100萬人，年內首三季營收升68%，達5.9億美元，同時間虧損也暴增3.4倍至2億美元。其他焦點計有線上民宿出租平台Airbnb，外送平台Doordash等申請上市。
外圍表現不俗，無奈港股卻斯人獨憔悴，周內開局恒指呈弱，失守10天和20天線。中美緊張關係，令投資者卻步，再加上臨近年底投資者寧抱觀望，也不欲成為別人的聖誕甜品。承接母公司強大後盾，京東健康(06618)首日掛牌，較招股價進帳56%，錦上再添花，被欽點成MSCI新貴。新股熱潮仍在轉動。市場擔心內地企業違約事件逐現，將使國內監管更見嚴謹，對資本充足率和槓桿率提高要求，內銀股受壓。臨近周末，內地股市又再演過山車，證券和半導體板塊受壓。
納指呈強，騰訊控股(00700)表現也見支持。過去首三季度，手遊業務表現優異，收入升48%。11月份旗下王者榮耀收入升62.5%，高達逾2.3億美元，列全球首位。另外(PUBG Mobile)收入也有3.8%，達約1.7億美元，其他網路廣告收入料見逾一成增長，增值和金融科技業務仍見動力。建議候低吸納，向上阻力位618元，止蝕位為564元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。(客戶持有騰訊)
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