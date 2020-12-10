Fitness+下周面世　庫克：Apple最大貢獻是身心健康領域

在今年9月蘋果公司(Apple Inc.)發布新款Apple Watch時一併宣布推出Fitness+訓練訂閱服務，Apple終確定美國、加拿大、英國、愛爾蘭、澳洲和紐西蘭的用戶可於12月14日(下周一)開始付費使用。

與此同時，Apple行政總裁庫克(Tim Cook)亦大賣廣告，他近日接受傳媒訪問時談到自己對健康的理解時稱：「我堅信，若我們放眼未來、回顧過去，思考Apple最大的貢獻是什麼？我認為是在身心健康領域」。

據外媒報道，Fitness+在美國的月費為9.99美元(約80港元)，年費則79.99美元(約 624港元)。初期，Fitness+會支援10種訓練模式，包括：HIIT、力量、瑜珈、舞蹈、核心、單車、跑步機(包括跑動和步行)、划船等。在使用過程中，能利用Apple Watch監測你的身體狀態，而心率、卡路里燃燒量及訓練節奏等數據亦可被即時顯示在iPhone、iPad或 Apple TV上。

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